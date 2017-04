De Giro begint dit jaar op een vulkaan

De touringcars stromen leeg en de parkeerplaats staat elke dag weer vol met auto's van dagjesmensen die zich bij het buffet in het restaurant onder de top van de vulkaan El Teide verdringen voor de bocadillos of tortillas papas. Zoals ook de caissière in het souvenirwinkeltje dagelijks overuren maakt met de verkoop van koelkastmagneetjes, t-shirts en petjes. Die honderden toeristen die elke dag omhoog komen, slaan er geen acht op dat ondertussen een handvol van de beste wielrenners ter wereld hier de basis legt voor hun Giro d'Italia. Berg op, berg af Bauke Mollema rijdt hier drie weken lang. Elke dag berg op, berg af. Net als Steven Kruijswijk die met drie ploeggenoten is neergestreken op het Spaanse eiland. Tom Dumoulin en Laurens ten Dam zijn vlak voor Luik-Bastenaken-Luik hier alweer vertrokken. De kopmannen van Sky, Geraint Thomas en Mikel Landa zijn ook terug naar het Europese vasteland en Vincenzo Nibali stapte een week eerder al met zijn ploeggenoten in het vliegtuig. Dus wie wil, kan vanaf nu weer één van de 37 kamers boeken in hotel Paradores. Waarom dit hotel op de vulkaan El Teide zo in trek is bij wielrenners? Simpel: het ligt op 2152 meter boven de zeespiegel. Wie een kamer op de tweede verdieping heeft, slaapt zelfs nog wat hoger. Op die hoogte maakt de mens van nature extra rode bloedlichaampjes aan, die ervoor zorgen dat meer zuurstof naar de spieren komt om zo harder te kunnen fietsen. Kortom, doping, maar dan legaal.

,,Epo heeft hetzelfde effect, maar dat gaat sneller en dan hoef je niet drie weken in totale afzondering te zitten'', zegt Mathieu Heijboer, die als trainer van Lotto-Jumbo mee is met Kruijswijk en co. ,,De aanmaak van rode bloedlichaampjes stimuleren is de voornaamste reden dat we hier zijn.''



Anno 2017 is er geen klassementsrenner meer die zich niet met een hoogtestage voorbereidt op een grote ronde. Zo'n trainingskamp duurt doorgaans een week of drie, met de eerste paar dagen om te acclimatiseren, zonder intensief te trainen. Die rustige aanloop is een absolute voorwaarde, anders heeft een hoogtestage totaal geen zin of kan zelfs funest zijn voor het lichaam. Daarna is het trainen, rusten, eten, uren trainen, rusten, eten. Elke dag weer. ,,Ik ben hier nu een dag of tien. Ik heb eerst nog drie dagen verkenning gedaan in de Dolemieten voor de Giro en ben daarna gelijk doorgekomen'', zegt Mollema.



Ook de Nederlandse kopman van Trek in de Giro is er in de eerste plaats voor de extra rode bloedcellen. ,,Maar niet alleen dat. Het is ook dat je een paar weken alleen maar bergop traint. Thuis in Monaco maak ik misschien 500 of 550 hoogtemeters per trainingsuur. Nu zit ik op 650 of zelfs 700. Want het is hier echt nergens vlak. Daarnaast zit ik hier drie weken lang in mijn eentje met alleen een verzorger. Ik word elke dag gemasseerd en heb totale rust en geen enkele afleiding. Dat speelt ook mee, naast het hoogte-effect en de trainingen. Door die focus kun je ook net weer harder trainen.''