De Jongh nog twee seizoenen langer bij Trek-Segafredo

De Nederlander kwam afgelopen winter samen met Alberto Contador over van de toen opgeheven ploeg Tinkoff. Het is onduidelijk of er een vervanger kan worden gevonden voor de Spanjaard, die na de Vuelta afscheid neemt als coureur. ,,Afgezien van het feit dat er momenteel weinig klassementstoppers beschikbaar zijn, is het ook niet zo gemakkelijk een vergelijkbare renner te vinden die als kopman kan fungeren in een grote ronde. Alberto is iemand die altijd en overal aanvallend wil koersen, en daarbij niet schroomt om grote risico's te nemen'', aldus De Jongh.