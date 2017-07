De Tour schreeuwt om Tom Dumoulin

Sporadisch kwam de werkelijke kracht van Chris Froome voor het voetlicht. Zo was er zijn aanval in de finale op de Col d’Izoard. Maar Belgisch kampioen Oliver Naesen - ploegmaat van nummer drie Romain Bardet - kan de macht van Froome beter illustreren. Hij zag in etappe 15 hoe Froome na het wisselen van een achterwiel een minuut goed moest maken op de Col de Peyra Taillade terwijl de complete AG2R-ploeg van Bardet ten aanval trok. Naesen zag Froome even later voorbijkomen. ,,Wat ik zag was imposant. Geen man in paniek. Zijn mond een centimetertje open en hij ging verschrikkelijk hard. Niet iemand die bang was dat hij de Tour ging verliezen.’’ Froome kwam terug en de gele trui kwam eigenlijk nooit meer in gevaar.