Denifl nieuwe leider Ronde van Oostenrijk, López wint etappe

Dumoulin voorlopig in vijf criteriums, Maastricht volgt mogelijk nog

16:02 Tom Dumoulin is de komende weken in ieder geval te bewonderen in de criteriums van Boxmeer, Wateringen, Tiel, Steenwijk en Surhuisterveen. Volgens wielermanager John van den Akker komt daar hooguit de Ridderronde van Maastricht, Dumoulins geboorteplaats, nog bij.