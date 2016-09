Dennis rijdt Groenewegen uit leiderstrui, offday Dumoulin

Jos van Emden kwam dicht in de buurt van de ritzege, maar was uiteindelijk vijf seconden langzamer dan Dennis. Topfavoriet Tom Dumoulin had een complete offday. De winnaar van olympisch zilver op de tijdrit eindigde op de Claudius Prinsenlaan in Breda zelfs buiten de top tien.



Het startpodium in Breda was blijkbaar niet voor iedereen makkelijk te vinden. Liefst drie renners meldden zich te laat voor het vertrek. Daarbij was ook de Nederlander Dylan van Baarle, die vanzelfsprekend dus geen toptijd neerzette.