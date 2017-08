Devenyns volgende die verlengt bij succesploeg Quick-Step

Vos pakt eindzege in de Ronde van Noorwegen

20 augustus Marianne Vos heeft de Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. In de afsluitende derde etappe over 156,6 kilometer naar Halden kwam haar leidende positie niet meer in gevaar. De Amerikaanse Megan Guarnier van Boels-Dolmans sprintte naar de winst in de laatste etappe, voor de Nederlandse Ellen van Dijk en Vos.