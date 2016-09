Drucker sprint naar ritzege in Vuelta

De Duitser Rüdiger Selig werd tweede, voor zijn landgenoot Nikias Arndt. De leiderstrui bleef in handen van de Colombiaan Nairo Quintana. Zijn voorsprong op de Brit Chris Froome, winnaar van de Tour de France, bleef ruim drie minuten. Froome verspeelde in de sensationele etappe van zondag veel tijd.



Drucker was dolgelukkig. ,,Ik kwam naar deze Ronde voor een ritzege. Die heb ik nu binnen. Het was afzien de laatste dagen, maar ik ben blijven geloven in mezelf. Nu kan ik zonder druk verder op weg naar Madrid.''



Lang stond de rit in het teken van een ontsnapping van zes renners, maar die slaagden er niet in een beslissende voorsprong te nemen. De laatste van hen werd ongeveer veertien kilometer voor het einde achterhaald. De Italiaan Danielle Bennati leek de grote groep ruim twee kilometer voor de finish te verrassen, maar zijn 'jump' mislukte op enkele honderden meters van de meet.



De rit ging van Alcaniz naar Peniscola over 156 kilometer. Dinsdag is een rustdag, woensdag gaan de coureurs opnieuw de bergen in.