Duits duo behoudt koppositie in Zesdaagse van Rotterdam

Baanwielrenners Roger Kluge en Christian Grasmann hebben hun leidende positie in de Zesdaagse van Rotterdam zondag vastgehouden. Het Duitse koppel liep in Ahoy uit naar 138 punten, maar voelt de Denen Lasse Norman en Jesper Morkov naderen. Zij hebben een totaal van 202 punten en liepen zondag een ronde in, waardoor ze op twee ronden achterstand volgen.