Dumoulin: Deze wedstrijd ligt Michael het beste, ik werk voor hem

Degenkolb rijdt intussen voor Trek, maar met Michael Matthews wil Dumoulin dat kunststukje vandaag herhalen. ,,Michael is een van de favorieten'', stelt Dumoulin. ,,Hij kan goed bergop en is een van de best klimmende sprinters. Milaan - San Remo is de wedstrijd die hem het beste ligt.''

Al bij het eerste trainingskamp in Spanje staken de kopmannen en wegkapiteins van Sunweb de koppen bij elkaar. Dumoulin, Matthews en Warren Barguil kwamen tot een aanvalsplan voor het seizoen onder de noemer 'één voor allen, allen voor een'. Het komt erop neer dat de kopmannen elkaar bijstaan bij hun persoonlijke grote doelen. Barguil moest geblesseerd afzeggen, maar Dumoulin staat in de 300 kilometer tussen Milaan en San Remo tot dienst van Matthews.

Dumoulin: ,,Wij zijn geen BMC. Als je ziet wie die opstellen, dat is nog net wel wat beter dan wij. Om resultaten te halen, investeren wij in kopmannen die ook veel geld kosten. Dat gaat ten koste van renners die eronder zitten, de ondersteuning. Daarom moeten wij onze kopmannen inzetten om elkaar te helpen. Dat is mijn rol hier. Ik weet dat deze koers voor Michael het hoofddoel van het voorjaar is. Dus ik ga er heel hard mijn best voor doen. Voor hem.''