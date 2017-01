Dumoulin helpt Sinkeldam aan zege in strandrace

Tom Dumoulin vertolkte een belangrijke rol als knecht. Toen teamgenoot Sinkeldam enkele kilometers voor de finish wist weg te rijden uit de kopgroep, controleerde Dumoulin zijn vlucht. In het zicht van de haven leek Sinkeldam zich op het rulle zand van de strandafgang nog te verslikken, maar hij hield nog net stand. Dumoulin eindigde als negende.



Het parcours was dit jaar iets anders. In het verleden startte de mountainbikers in Noordwijk en keerden op het strand van IJmuiden. Nu maakten de renners een rondje om Circuit Park Zandvoort.



Bij de vrouwen ging de strijd tussen Pauliena Rooijakkers en Nina Kessler. Rooijakkers ging in het laatste stuk naar de finish net wat makkelijker door het rulle zand en won.