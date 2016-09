Dumoulin: Ik kon me vandaag niet opladen

Een verklaring had hij eigenlijk ook niet. Natuurlijk, Dumoulin heeft een zwaar jaar achter de rug, met een verstoorde voorbereiding op Rio na een val in de Tour. ,,Ik kon me vandaag niet opladen. Om je te handhaven in de wereldtop moet je jezelf uit elkaar kunnen trekken, de bochten kunnen aanvallen. Maar ik kwam niet in de juiste focus. Ik reed hard, maar net dat beetje extra zat er niet in.''



Voor het eindklassement komt Dumoulin gezien het verdere parcours niet meer in aanmerking. ,,Maar ik kan me hier nog wel voorbereiden op het WK tijdrijden.'' Dat is op 12 oktober in Qatar. ,,Na de Eneco Tour pak ik even rust en dan hoop ik nog één keer goed te zijn.''