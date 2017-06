Dumoulin met overmacht naar Nederlandse tijdrittitel

Bora neemt Sagan en Majka mee naar Tour

13:17 Wereldkampioen Peter Sagan is ook dit jaar weer te bewonderen in de Tour de France. De Slowaakse alleskunner is opgenomen in de negenkoppige selectie van Bora Hansgrohe voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag 1 juli van start gaat in de Duitse stad Düsseldorf.