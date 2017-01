Dumoulin richt zich komend seizoen op de Giro

Wielerminnend Nederland zal het komend jaar sowieso geïnteresseerd de verrichtingen van Team Sunweb (voorheen Giant-Alpecin) volgen. De Duitse ploeg is zeer oranje getint, met Tom Dumoulin en Wilco Kelderman als speerpunten.



Dumoulin rijdt al enkele jaren voor de formatie. Het 26-jarige tijdritkanon won namens deze ploeg etappes in de alledrie de grote rondes, en droeg meerdere dagen het rood (Vuelta) en het roze (Giro). Kelderman is nieuw bij Sunweb. De 25-jarige klassementsrenner kwam deze winter over van LottoNL-Jumbo.



Maar ook als je Dumoulin en Kelderman wegdenkt, is Team Sunweb doordrenkt in een Nederlandse saus. De landgenoten Roy Curvers, Lennard Hofstede, Sam Oomen, Ramon Sinkeldam, Tom Stamsnijder, Laurens ten Dam, Mike Teunissen en Albert Timmer staan er onder contract. Koen de Kort niet meer, hij vertrok samen met de Duitse kopman John Degenkolb naar Trek-Segafredo.



Om het vertrek van Degenkolb op te vangen, is Michael Matthews aangetrokken. De Australische sprinter moet samen met Dumoulin en de Franse klimmer Warren Barguil de prijzen in de wacht slepen.