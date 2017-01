Eerste zege voor Sunweb in Cadel Evans Great Ocean Race

Belgische Cant kaapt wereldtitel veldrijden weg voor neus van Vos

28 januari Marianne Vos heeft in de jacht op haar achtste wereldtitel veldrijden, genoegen moeten nemen met een zilveren medaille. Ze werd in een sprint met de finish in zicht geklopt door de Belgische Sanne Cant, die haar allereerste wereldtitel veroverde.