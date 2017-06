Eindzege voor Van Avermaet in Ronde van Luxemburg

De Gendt schrijft openingsrit Dauphiné op zijn naam

17:01 De Belg Thomas De Gendt heeft vandaag de openingsrit van het Critérium du Dauphiné gewonnen. In een heuvelachtige 170 kilometer wist de wielrenner van Lotto Soudal samen met Axel Domont (AG2R) weg te rijden uit een kopgroep van zeven en kwam hij uiteindelijk solo over de streep in Saint-Étienne.