Froome nadert leider Quintana na weergaloze tijdrit

De Colombiaan was de tijdrit begonnen met een comfortabele marge van 3 minuten en 37 seconden richting zijn eerste belager Froome. Daarvan raakte hij meer dan de helft kwijt op het overwegend vlakke parcours langs de Costa Blanca. Zaterdag, op de voorlaatste dag van de Vuelta, staat nog een zware bergetappe op het programma. Na vier beklimmingen van de tweede categorie eindigt de rit op de Alto do Aitana, een 21 kilometer lange klim naar ruim 1500 meter hoogte. Froome gaat daar ongetwijfeld een poging doen om zijn resterende achterstand van 1.21 weg te poetsen.



,,Ik blijf ervoor vechten'', zei Froome. ,,Maar het zal moeilijk worden. Quintana heeft nog steeds meer dan een minuut voorsprong en bovendien een sterke ploeg om zich heen. We zullen zien.''



Froome ging furieus van start in de rit tegen de klok en had bij het eerste meetpunt al 47 seconden teruggepakt op Quintana. De Britse kopman van Team Sky snoepte daarna steeds meer af van zijn achterstand. Hij schreef de tijdrit op zijn naam met een tijd van 46.33, bijna driekwart minuut sneller dan de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Quintana werd elfde en hield de schade beperkt tot 2.16, waardoor hij zaterdag nog altijd met een redelijke voorsprong begint aan de laatste bergetappe over ruim 193 kilometer. Zondag volgt de slotrit naar Madrid.



Robert Gesink was de beste Nederlander in de tijdrit. De renner van LottoNL-Jumbo eindigde als 37e, met bijna 4 minuten achterstand op Froome. Zijn Belgische teamgenoot Victor Campenaerts werd vijfde, kort achter de Zweed Tobias Ludvigsson (derde) en landgenoot Yves Lampaert (vierde). Alberto Contador nam de derde plaats in het klassement over van Esteban Chaves, die zijn voorsprong van 5 seconden zag veranderen in een achterstand van 1.11.