Froome over laatkomers: Regel had moeten worden nageleefd

Als de juiste regels waren toegepast na het overschrijden van de tijdslimiet van meer dan negentig renners in de vijtiende etappe, had de Sky-renner geen ploeggenoot meer aan zijn zijde gehad. Toch is de drievoudig Tourwinnaar goudeerlijk. ,,Ik vind dat de regel had moeten worden nageleefd, maar kan de beslissing van de wedstrijdjury wel begrijpen. Ze zijn er nu eenmaal om zich met dergelijke zaken te buigen", zo zegt hij tegen Cyclingnews.



Serieuze klap

In het algemeen klassement staat de Brit al meer dan drie minuten achter op Nairo Quintana. Ondanks dat het onmogelijk lijkt om de Colombiaan nog in te halen, geeft Froome de strijd niet op. ,,Ik ben een stuk minder optimistisch gestemd dan een paar dagen geleden. De tijd die ik verloor, was een serieuze klap voor de ploeg. Aan de andere kant heeft de Giro ons geleerd dat er snel heel wat kan veranderen. We moeten druk blijven zetten op Nairo en vooral blijven vechten voor wat we waard zijn."