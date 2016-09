Gallopin wint op Citadel van Namen, Duijn vierde

Clement zegt af voor EK wielrennen

9:02 Stef Clement heeft zich bij bondscoach Johan Lammerts afgemeld voor de Europese kampioenschappen wielrennen in Plumelec-Morbihan. De Bredanaar van IAM Cycling zou donderdag in de individuele tijdrit uitkomen en zondag in de wegwedstrijd. Lammerts roept geen vervanger op.