Gesink boekt fabelachtige zege in koninginnenrit Vuelta

Gesink was eerder deze week al dicht bij een ritwinst, maar op de beklimming richting Lagos de Covadonga werd hij toen in de slotfase gegrepen door een ontketende Nairo Quintana. De Vuelta is voor Gesink pas zijn tweede koers sinds hij in juni in de Ronde van Zwitserland door een val een hersenschudding opliep. Hij miste daardoor onder meer de Tour de France.



Gesink maakte deel uit van een kopgroep van meer dan veertig renners. Hij zette op zo'n 9 kilometer van de meet de achtervolging in op een groepje met zijn ploeggenoot George Bennett, dat met een halve minuut voorsprong aan de beklimming was begonnen. Twee kilometer verderop liet Gesink die groep achter zich, waarna hij gezelschap kreeg van de Belg Jan Bakelants. Die kon echter niet mee, waarna Elissonde en Silin zich bij Gesink meldden. In de spint was Gesink oppermachtig.



Quintana blijft leider, Valverde valt terug

De klassementsrenners stelden elkaar op de flanken van Aubisque (de hele rit vond plaats op Frans grondgebied) ook flink op de proef. Quintana waagde poging op poging om Chris Froome te lossen, maar de Brit gaf geen krimp. Verliezer van de dag was Alejandro Valverde. De Spanjaard verloor een kleine tien minuten en verspeelde zijn derde plaats in het klassement aan Esteban Chaves.



Simon Yates deed wel een uitstekende zaak. De Brit ging er op de voorlaatste klim vandoor en pakte snel een voorsprong van anderhalve minuut op de concurrentie. Hij hield op de Aubisque een kleine minuut over op Quintana en Froome en steeg naar de vierde plaats in het klassement.