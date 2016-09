Gesink grijpt net naast tweede ritzege in Vuelta

Gesink vierde zaterdag de mooiste overwinning in zijn loopbaan in de veertiende etappe, met aankomst op de top van de Aubisque. In de tiende etappe eindigde Gesink achter Nairo Quintana als tweede.



Samen met Tankink in kopgroep

Gesink had vandaag net zoals wel vaker deze Vuelta een plaatsje veroverd in een omvangrijke kopgroep, die uit 28 renners bestond. Met Bram Tankink had Gesink ook nog een ploeggenoot mee vooraan. Omdat Haimar Zubeldia op meer dan een halfuur de best geklasseerde renner was in de kopgroep, gaf het peloton de dappere strijders alle ruimte.



De rit van Castellón naar Llucena telde vier beklimmingen met de zwaarste, de Alto Más de la Costa van 1ste categorie, helemaal op het eind. Dario Cataldo en Mathias Frank wilden daar met voorsprong aan beginnen en deden dat ook. De marge van 20 tellen leek op de 3,8 kilometer lange muur, met betonstroken van maximaal 21%, niet genoeg te zijn. Frank had echter een superdag en hield knap stand. Hij finishte 6 seconden voor König en 11 voor Gesink.