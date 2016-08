Gesink is nog niet klaar met aanvallen

Na het lange en moeizame herstel van een zware hersenschudding - na een val in de Ronde van Zwitserland - toonde Gesink in de tiende etappe van de Vuelta, weer iets van zijn klasse. ,,Dit is mijn beste resultaat van dit jaar. Toen ik hier naar toe kwam was dat niet vanzelfsprekend.''



Een kleine week na het wegvallen van kopman Steven Kruiswijk na een zware val in etappe vijf, stond Gesink op als de natuurlijke leider van de Lotto-Jumbo ploeg. Goed voor de moraal in de onthoofde geel-zwarte equipe, zo merkte Gesink. ,,Ook de jongens waren erg trots vertelden ze me vandaag op de fiets. Misschien is dit wel een beetje het keerpunt voor onze ploeg. Want de manier hoe het tot nu liep was moeilijk en het is altijd lastig om dat om te draaien in een ronde.''



Zijn tweede plek - zijn beste resultaat ooit in een etappe in een grote ronde - smaakt naar meer. Gesink is van zins de komende weken opnieuw de aanval te kiezen. ,,Het is dit jaar nog niet veel geweest en daar zijn ook wel redenen voor. Maar een resultaat als dit heb je nodig om plezier in het vak te houden. Laten we maar proberen deze lijn aan te houden.''



Gesink in de aanval. Het is een andere rol dan voorgaande jaren waarin hij steevast werd uitgespeeld als klassementsrenner. Vandaar dat hij van ploegleiders Addy Engels en Jan Boven op de rustdag het dringende advies kreeg zich gedeisd te houden. ,,Meestal fiets ik op rustdag twee of tweeënhalf uur met een beetje bergop. Nu hebben ik het rustiger gedaan. Iets langer dan een uur. Koffie drinken en nog eens een koffie drinken. Nu is het niet zo erg als ik de dag na een rustdag niet zo goed ben. Jan en Addy zeiden: kijk maar vooral in het routeboek welke ritten nog goed voor jou zijn.''



Hij moet er nog een gedegen studie op los laten, maar dit weekeinde dienen zich in de Pyreneeën, met op zaterdag een uitstapje naar Frankrijk, al weer kansen aan. Gesink: ,,Het moet een rit zijn met bergop aankomst, anders heb ik er niet veel te zoeken. Misschien die etappe van zaterdag die eindigt op de Aubisque of anders een van die laatste etappes rond Benidorm. Gewoon elke dag proberen en hopen dat het nog een keertje lukt.''