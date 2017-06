Gesink: Roglic is een van de grootste talenten in het peloton

Laatst haalden Robert Gesink en zijn trainer Louis Delahaije anekdotes op. Ondertussen zag Gesink in de ogen van zijn Sloveense ploegmaat Primoz Roglic dat die geen flauw benul had waar de twee over spraken. ,,Al die namen van renners, die kent hij dus helemaal niet. Heeft hij nooit meegekregen. Het is eigenlijk net een neo-prof, maar wel al zo verschrikkelijk goed. Dat is wel heel mooi."



Roglic, 27 jaar en voorheen schansspringer, won dit jaar de Ronde van Algarve, een rit in de Ronde van Romanie en twee ritten in de Ronde van Baskenland. Verder werd hij derde in het klassement in de Ronde van Romandië en vierde in de Tirreno-Adriatico. Hij is met afstand de meest succesvolle renner van Lotto-Jumbo. ,,Geen idee waar dit gaat eindigen", zegt Gesink, ,,maar ik ben heel blij dat hij ook volgend jaar nog bij deze ploeg vastligt. Want hij is een van de grootste talenten die er op dit moment in het peloton rondrijdt."