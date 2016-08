Gesink worstelt in Vuelta nog wat met nieuwe rol

,,Mijn herstelvermogen is normaal gesproken mijn sterkste kant, als ronderenner is dat waar je op teert. Nu is dat wisselender", vertelde Gesink maandag op de website van zijn ploeg. ,,Ik zit op een andere manier in deze ronde, omdat ik niet voor het klassement fiets zoals normaal gesproken. Ik merk dat ik daar wat meer moeite mee heb. In de derde etappe was ik bijvoorbeeld heel goed, maar de dag erna ging het weer niet zo goed."



Bovendien viel kopman Steven Kruijswijk weg na een val. Gesink: ,,Voor mij persoonlijk blijft het plan hetzelfde. Het is het belangrijkste om de Vuelta in de benen te hebben richting volgend jaar. Na de val in Zwitserland heb ik weinig kunnen trainen, vooral omdat ik erg moe was. Ik hoop in de tweede helft van de Vuelta een hoger niveau te hebben. Voor nu is dat nog even koffiedik kijken."



Het doel is een etappezege. Al weet Gesink, die na de Vuelta normaal gesproken alleen nog de Ronde van Lombardije rijdt, dat hij daarmee hoog inzet. ,,Om een etappe in een grote ronde te winnen, moet je heel goed zijn. Als ik hier op mijn beste niveau naartoe was gekomen, dan had ik wel voor het klassement gereden. Dat is niet het geval en daarom hebben we voor een andere optie gekozen. Je kunt ook niet zomaar mee vanuit het vertrek van een etappe, want ook daarvoor moet je ijzersterk zijn. Maar als de kans zich aanbiedt en ik voel mij goed, dan ga ik het zeker proberen."