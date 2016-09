Giant-Alpecin bevestigt komst Kelderman

Giant kondigde Kelderman aan als de tweede grote aanwinst na de Australiër Michael Matthews. Kelderman krijgt een rol als kopman in de belangrijke rittenkoersen en de grote wielerrondes als de Tour de France. ,,Dit is de volgende stap in mijn carrière. Ik krijg van het team de kans geleidelijk te groeien in een rol als kopman voor de grote rondes'', reageerde Kelderman in een persbericht.



Kelderman startte dit jaar in de Ronde van Frankrijk met hoge verwachtingen, maar na een valpartij in de eerste week speelde hij geen rol van betekenis meer. In 2014 maakte hij indruk met de zevende plaats in de Ronde van Italië. Hij won in 2013 de Ronde van Denemarken, eindigde vorig jaar als derde in de Eneco Tour en wist ook al in de top vijf te eindigen van het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Romandië.



Kelderman koos ook voor Giant vanwege de teamfilosofie, die de nadruk legt op wetenschap en techniek. ,,Ik kan veel leren van hun expertise en ervaring in tijdritten'', aldus de renner, die teamgenoot wordt van Tom Dumoulin, dit jaar winnaar van een tijdrit in de Tour en zilver in de olympische tijdrit van Rio.