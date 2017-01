Gimondi onder de indruk van Kruijswijk

Steven Kruijswijk heeft zaterdag in aanwezigheid van voormalig wielervedette Felice Gimondi enkele beklimmingen uit de komende Ronde van Italië verkend. De Brabantse wielrenner reed het parcours waarop begin mei de Granfondo Gimondi Bianchi wordt verreden, met de oud-renner achter hem in de volgwagen.

,,Vorig jaar had hij het fietsenmerk Bianchi bijna al de winst in de Giro bezorgd, als die vreselijke val er niet was geweest. Ik won de vijftigste Giro en ik hoop dat Steven dit jaar de honderdste wint. Hij is zeer getalenteerd'', zei Gimondi over zijn speciale gast.

Het parcours van de recreantenkoers die aan voormalig Giro-winnaar Gimondi is gekoppeld bracht Kruijswijk zaterdag over de Colle del Gallo en de Selvino. De renner van LottoNL-Jumbo maakte van de gelegenheid gebruik om ook de Boccola-klim naar de oude stad van Bergamo te verkennen, de finishplaats van de 15e etappe.

,,Het is een groot voordeel als je de belangrijke punten van een rit al kent. Daarom wilde ik ook even naar Bergamo'', vertelde Kruijswijk, die onder de indruk was van de omgeving. ,,Ik snap nu waarom de Granfondo Gimondi Bianchi zo populair is. Ik zou graag hier winnen, zo dicht bij het hoofdkantoor van Bianchi.''

Gimondi roemde Kruijswijks toewijding: ,,Dat hij in deze kou ook nog even de klim naar Bergamo verkent zegt alles over zijn toewijding.''