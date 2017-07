Girowinnaar Dumoulin grote ster in criteriums na Tour

Mollema boekt eerste ritzege ooit in Tour na prachtige solo

18:22 De eerste Nederlandse ritzege van deze Tour de France is een feit. Bauke Mollema soleerde in de 15de etappe, over 189,5 kilometer naar Le Puy-en-Velay, naar zijn eerste ritzege ooit in de Tour. Hij was de sterkste uit een grote kopgroep van 28 man. Chris Froome behield de gele leiderstrui.