Greg van Avermaet wint weer de Omloop

Het leek op een déjà-vu van vorig jaar, dat laatste sprintje. Greg Van Avermaet versloeg Peter Sagan in de Omloop Het Nieuwsblad van 2017 precies hetzelfde als in de Omloop Het Nieuwsblad van 2016: hij ging op kop door de laatste flauwe bochten en ging zo hard aan dat Sagan niet meer over hem heen kon komen.