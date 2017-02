Grivko: Klap Kittel is zijn eigen schuld

In de zandstormen van Dubai was het strijden om een positie vooraan. Kittel duwde de Oekraïner, waarop de renner van Astana uithaalde. In een statement op Facebook reageert Grivko op de aantijgingen van de Duitser, die een bloedende hoofdwond had overgehouden aan het voorval.



,,Sinds mijn twaalfde ben ik bezig met wielrennen. Ik weet ook dat het normaal is dat sprinters vooraan willen zitten op een paar kilometer van de meet. Maar om in zulke zware weersomstandigheden op honderd kilometer voor de finish te gaan duwen, dat brengt de renners in gevaar.''



Quick-Step Floors, de ploeg van Marcel Kittel, diende een klacht in bij de organisatie. Dit leidde ertoe dat de organisatie de Astana-renner diskwalificeerde. Grivko mag vandaag niet meer op zijn fiets stappen voor de vierde etappe.



Grivko zijn kritiek was op Kittel was niet mals, maar hij verontschuldigde zich ook. ,,Ik bied mijn excuses aan aan de organisatie, de fans, en natuurlijk mijn team. Door dit incident moeten zij nu zonder mij verder.''