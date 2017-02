Groenewegen derde achter Duitse sprinters in Algarve

Kristoff weer de beste in Oman

17 februari Alexander Kristoff heeft zijn tweede etappe in deze editie van de Ronde van Oman gewonnen. De Noor was vandaag in de vierde rit de snelste in de sprint. De renner van Katoesja had dinsdag ook al de openingsetappe op zijn naam geschreven. Achter Kristoff eindigde de Italiaan Sonny Colbrelli vrijdag als tweede, voor de Belg Greg Van Avermaet.