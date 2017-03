Groenewegen na derde plaats: Dit geeft vertrouwen richting de Tour

Door Pim Bijl



Na het laatste klimmetje schoof hij weer langzaam op naar de voorste rijen van het peloton. Het werd een nerveuze finale richting de rechte finishstraat in Bourg-de-Péage. Twee dagen geleden baalde Groenewegen nog flink, ook van het werk van zijn ploeggenoten bij Lotto-Jumbo. Hij raakte verzeild aan de verkeerde kant van een rotonde en viel onderuit. ,,Daar verknalden we het zelf, maar dat hebben we nu aardig rechtgezet. Nu was het ook vrij hectisch. Maar dit keer bleven we goed bij elkaar en durfden we lang te wachten.’’



Met de zweetdruppels nog bungelend aan zijn neus, vertelde Groenewegen over zijn sprint. ,,Ik ging vroeg aan. Had ook niet echt een andere keuze.” Daarna denderde er een Duitser, bijgenaamd 'gorilla', over de 23-jarige Nederlander heen. ,,Toen hij er overheen ging, merkte ik dat hij vandaag gewoon te sterk was. Maar derde worden is ook goed. Als we nog een klein beetje verbeteren, dan kunnen we wel met vertrouwen richting de Tour gaan werken, denk ik.”