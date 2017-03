Groenewegen wil grote mannen verslaan in Parijs-Nice

Ondanks de forse concurrentie hoopt Groenewegen in Parijs-Nice zijn eerste zege van het seizoen te boeken. De sprinter van Lotto-Jumbo was er dit seizoen al dichtbij. In de Ronde van Dubai waren er twee tweede plaatsen en in de Ronde van de Algarve volgde er een derde en een vierde plaats. Hij krijgt in Parijs-Nice ondersteuning van zijn sprinttrein en favoriete piloot Robert Wagner.



Op dag vier – na de verwachte massasprints - is het tijd voor de lichtgewichten met klimmersbenen. Op de 14,5 kilometerlange klimtijdrit op de Mont Brouilly gaan we de eerste serieuze tijdsverschillen tussen de favorieten zien. In de voorlaatste etappe, volgende week zaterdag, is het tijd voor de zwaarste etappe. Op weg naar de top van de Col de Couillole tellen de laatste 15,7 kilometer een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent. Het was ideaal geweest voor Wout Poels om zijn vorm bergop te testen tegen vermaarde klimmers als Alberto Contador, Richie Porte, Romain Bardet, Daniel Martin en Ilnur Zakarin. Maar een knieblessure houdt de 29-jarige Limburger aan de kant. Steven Kruijswijk staat wel aan de start.