Groenewegen wint openingsrit Eneco Tour

Dumoulin bij kanshebbers eindzege Eneco Tour

6:43 De Eneco Tour, die maandag in Bolsward van start gaat, is meer dan ooit een koers voor allrounders. Met twee in plaats van drie heuvelritten liggen er minder kansen voor Tim Wellens, de Belg die de afgelopen twee jaar de sterkste was in de Belgisch/Nederlandse etappekoers. De organisatie koos dit jaar voor een ploegentijdrit, interessant ook met het oog op de wereldtitelstrijd volgende maand in Qatar.