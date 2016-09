Hacken WADA geen probleem voor Froome

Van Dijk wint tijdrit bij Europees kampioenschap

12:47 Ellen van Dijk is donderdag Europees kampioene tijdrijden geworden. In het Franse Plumelec legde de renster van Boels-Dolmans de afstand van 25,4 kilometer als snelste af in 36,41. Olympisch wegkampioene Anna van der Breggen (Rabo-Liv) was achttien seconden langzamer en moest genoegen nemen met het zilver. Brons was er voor de Russische Olga Zabelinskaja die er 23 seconden langer over deed dan Van Dijk.