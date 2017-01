Hanegraaf: Thomas Dekker perste mij af

Gesink kopman van LottoNL-Jumbo in Tour Down Under

29 december Robert Gesink is de kopman van wielerploeg LottoNL-Jumbo in de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Race. Hij krijgt in Australië hulp van zijn ploeggenoten Bert-Jan Lindeman, Enrico Battaglin, Alexey Vermeulen, Robert Wagner, Koen Bouwman en Paul Martens.