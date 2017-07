Harde val zorgt voor einde loopbaan Italiaan Malori

Tom Dumoulin: Niet voor half geld naar criterium Maastricht

8 juli Tom Dumoulin wil graag in de Ridderronde van Maastricht rijden op 2 augustus, maar de Girowinnaar is niet van plan onder zijn prijs in actie te komen. Dat zei Dumoulin, die na de Tour voorlopig in vijf criteriums te zien zal zijn in het tv-programma Tour de Limbourg van regionale zender L1.