Hayman wordt als wielrenner een veertiger

Hayman rijdt sinds 2014 voor het Australische team. In 2016 boekte hij zijn grootste succes met winst in Parijs-Roubaix. ,,Ik houd van de klassiekers en daar ga ik mij opnieuw op richten", zegt Hayman op de website van zijn team. ,,Als ploeg zijn we sterker geworden in die wedstrijden en ik ben heel benieuwd wat we in 2018 kunnen neerzetten.''