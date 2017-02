Hennie Kuiper zoekt ‘de gehurkte man’ voor fotoboek

,,We weten alleen dat hij een bril draagt”, zegt de 68-jarige Denekamper over het enige stukje beeldmateriaal. ,,En er staat een rode tas”, vult zoon Bjorn aan. ,,Dat moment staat bij iedereen op het netvlies gebrand.”



Samen met journalisten Joop Holthausen en Jacob Bergsma werkt Bjorn Kuiper aan een 400 pagina’s tellend fotoboek over de imposante wielercarrière van Hennie kuiper. ‘Kampioen Wilskracht’, is de werktitel. In november volgt de eerste druk.



Parijs-Roubaix in 1983, hét moment van glorie voor Kuiper, staat centraal. Maar daarin ontbreekt nog één verhaal: de man die in de weg stond om foto's te maken. Het enige wat de samenstellers hebben is een wazig beeld, geknipt uit videobeelden. ,,Hennie is daarna nog een paar meter doorgefietst, waardoor die man verder op geen foto te zien is”, vertelt Bjorn.