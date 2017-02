Hermans pakt de leiding in Oman na ritzege

Wiggins loopt 'kleine beenbreuk' op bij training voor tv-programma

13 februari Bradley Wiggins, sinds vorig jaar gestopt met wielrennen, heeft tijdens een skitraining in Oostenrijk zijn been gebroken. De Britse wielrenner deed mee aan het tv-programma The Jump, waarin Britse celebrity's de strijd met elkaar aangaan op allerlei wintersporten en ook van een schans moeten springen. Wiggins (36) moet drie tot zes weken rust houden.