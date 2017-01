Herstelde Van der Poel met goed gevoel aan start NK

Van der Poel kwam hard ten val in Loenhout. Hij kneusde zijn nek en sloeg ook een paar crossen over. ,,Mijn nek voelt nog een beetje stijf aan, maar zowel op als naast de fiets ervaar ik eigenlijk geen probleem meer”, blikt hij vooruit naar de nationale titelstrijd. ,,Ik heb twee dagen moeten rusten en daarna kon ik de training weer hervatten.''



Voor de regerend kampioen telt alleen de zege in Sint-Michielsgestel. ,,Met minder mag ik niet tevreden zijn”, zegt hij. ,,Het is leuk om Nederlands kampioen te worden. Als het lukt, heb ik toch al een trui op zak. Het parcours zal ik pas zondag voor het eerst zien. Ik weet dat het een snelle omloop is, met veel draaien en keren. Dat moet me liggen dus.”



Van der Poel houdt rekening met drie grote concurrenten. ,,Lars van der Haar en Lars Boom zullen zeker weerwerk bieden en ik verwacht ook Corné van Kessel voorin. Hij maakte het mij al eens knap lastig dit seizoen in Brabant op een omloop die vergelijkbaar is met die van zondag.''