Het roze als een giftig geschenk

De eerste vraag is wat normale omstandigheden zijn. Dumoulin is bezig aan een transitieproces: hij probeert zichzelf om te vormen van tijdrijder tot ronderenner. Dat betekent dat hij kilo's lichter is dan vorig jaar, met het doel om beter te klimmen. Maar de focus op beter klimmen betekent tegelijk dat hij minder aan zijn tijdrit heeft gewerkt. Hij weet simpelweg niet hoe goed die nog is. Hij weet niet of die dertig seconden op Quintana te overbruggen zijn, hij weet niet of hij nog steeds beter tegen de klok rijdt dan Thibaut Pinot - de nummer twee van het klassement.



Maar wellicht is het een nog belangrijkere vraag wat er gebeurt áls hij het roze pakt. Dumoulin rijdt als een straaljager, maar de Giro is eigenlijk pas net begonnen. Week twee zit vol met verraderlijke etappes, week drie is monsterlijk zwaar. Als Dumoulin in het roze komt, dan zullen de ogen op hem gericht zijn. Zijn concurrenten zullen zoeken naar zijn zwakste plek, ze zullen hem proberen te raken waar ze kunnen.