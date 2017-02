Hofland maakt kans op Tour: ‘Ik zou Greipel daar graag willen steunen'

Mocht de 25-jarige renner met rappe benen worden uitverkozen, zal hij in Frankrijk een dienende rol voor de Duitse topsprinter André Greipel hebben. ,,Ik zal dit jaar veel samen koersen met Greipel. In elk geval rijden we samen Parijs-Nice en de Giro d’Italia. Als dat goed loopt, wordt de kans op een Tourstart ook groter. Ik zou hem daar graag willen steunen.”

Het zou zijn debuut in de grootste wielerronde zijn. De eerste indrukken van zijn nieuwe ploeg zijn alvast positief. Eind vorig jaar besloot Hofland te vertrekken bij het Nederlandse Lotto-Jumbo. De 25-jarige renner met een rappe eindsprint was ontevreden over zijn seizoen waarin hij geen enkele overwinning boekte. Bij zijn nieuwe ploeg hoopt Hofland zijn benen uit 2013 en 2014 terug te vinden. Hij werd al eens tweede in een Giro-rit én in Kuurne-Brussel-Kuurne. In de Volta Limburg Classic kwam hij als eerste over de streep.