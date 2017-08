Hofland pakt brons op EK, Kristoff wint met banddikte verschil

Landa maakt opnieuw indruk en wint Ronde van Burgos

5 augustus De Spanjaard Mikel Landa heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De wielrenner van Team Sky zag zijn leiderstrui in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. De laatste etappe die ging van Comunero de Revenga naar Lagunas de Neila over 136 kilometer en werd een prooi voor Miguel Ángel López van Astana.