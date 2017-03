‘Ik ga mijn carrière niet afsluiten zonder De Hel te hebben gereden’

Door Pim Bijl en Daan Hakkenberg

De 26–jarige kopman van Sunweb heeft niet alle kasseienkoersen gezien, maar zat wel voor de televisie bij Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. De Driedaagse De Panne sloeg hij daarna over, maar zondag staat absoluut de Ronde van Vlaanderen op.



Zelf meedoen is dit jaar geen optie. ,,We hebben nu gekozen voor de Giro, maar kiezen is soms lastig. Ik ben heel erg een liefhebber, maar als je voor het één gaat, kun je het ander niet doen. Het is keuzes maken.’’



Het een sluit het ander trouwens in de toekomst niet per se uit. Dumoulin kan zich een leven voorstellen waarin hij piekt in het Vlaamse voorjaar en een grote ronde. ,,Je kunt het ook combineren, zoals Geraint Thomas heeft gedaan. Dat lijkt mij ook wel wat.” Lachend: ,, Als het drie keer niet lukt als ronderenner, ga ik vijf kilo dikker worden en Roubaix rijden.”