Ironie: Van der Poel dag na WK getroffen door bandenpech

De Nederlandse veldrijder zette vanochtend op Twitter een foto van het dashboard van zijn bolide. Daarop brandt een rood waarschuwingslampje met de tekst 'Bandenpech!' en 'Status: bandenspanningsverlies!'. 'You gotta be kidding me' (je houdt me voor de gek), zette Van der Poel er met de nodige zelfspot bij.



De Nederlandse favoriet beleefde gisteren bij het WK in Luxemburg een flitsende start, maar reed daarna keer op keer lek op het parcours dat vol lag met stenen. Zijn Belgische rivaal Wout van Aert profiteerde dankbaar en reed solo naar de winst, de huilende Van der Poel moest genoegen nemen met zilver. Een dag later kon de veldrijder wel lachen toen hij opnieuw werd getroffen door bandenpech.