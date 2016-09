Italiaanse sprinter Nizzolo wint Coppa Bernocchi

Het is de eerste keer dat Nizzolo de Italiaanse eendagsklassieker door Lombardije op zijn naam schrijft. Vincenzo Nibali kwam vorig jaar als eerste over de finish.



Dion Beukeboom was een van de smaakmakers in de wedstrijd over 192 kilometer met start en finish in Legnano. De renner van Parkhotel Valkenburg maakte deel uit van een vroege vlucht en reed met zeven anderen lange tijd op kop. Uiteindelijk werd de groep renners teruggepakt door het peloton.



Nizzolo staat maandag in Bolsward aan de start van de Eneco Tour.