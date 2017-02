Jeruzalem wil start Giro

Jeruzalem heeft 'concurrentie' van de Tsjechische hoofdstad Praag, terwijl ook Polen de start graag wil binnenhalen.



Vorig jaar werd zelfs gesproken over een 'Grande Partenza' in Japan, een logistieke en financiële mega-operatie. De organisatoren van de Giro hebben wel vaker wilde ideeën. Zo werd in het verleden ook al gekeken naar de mogelijkheid om te starten in Washington, Dubai en Qatar, maar dat ging steeds niet door. Jeruzalem, het nieuwste idee van het organiserende RCS, ligt in ieder geval wat dichter bij huis.



Israël heeft sinds kort een eigen wielerploeg, Israel Cyling Academy, dat op procontinentaal niveau uitkomt. De Nederlandse wielrenner Dennis van Winden rijdt voor die ploeg.