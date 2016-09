Johnny Hoogerland bergt zijn fiets op

Het meest gedenkwaardig was zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk in 2011. In dat jaar veroverde de Nederlander de bolletjestrui maar die bracht hem geen geluk. Door een bizarre aanrijding in de negende etappe belandde hij in het prikkeldraad. Ondanks de zware verwondingen reed hij de rit uit en bleef hij nog drie dagen in de bergtrui. Met 33 hechtingen in zijn lijf weigerde Hoogerland op te geven en haalde Parijs.



Hoogerland maakte sinds 2004 deel uit van het profpeloton. De laatste twee seizoenen reed hij in dienst van Roompot. Bij die ploeg blijft hij betrokken maar in welke rol is nog onduidelijk. ,,Wat ik precies ga doen, ga ik de komende maanden overleggen met de ploegleiding."