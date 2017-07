Jos van Emden niet naar WK tijdrijden: Maak geen schijn van kans

,,Ik had best ambitie om te vlammen op het WK, maar Thorwald is de omloop gaan bekijken en zijn bevindingen waren voldoende om te zeggen dat ik daar geen schijn van kans maak'', zei Van Emden vrijdag over het mondiale kampioenschap, dat op 20 september plaatsvindt.



,,De laatste drie kilometer naar de aankomst hebben een stijgingspercentage van negen procent. Dat wordt 'm echt niet voor mij. Het is het wereldkampioenschap hè, niet een Nederlandse titel waar het om gaat."