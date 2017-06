Juraj Sagan en Zdenek Stybar nationaal kampioen op de weg

Die wedstrijd werd gewonnen door Zdenek Stybar. Voor de renner van Quick-Step was het zijn tweede nationale titel na 2014.



In Duitsland ging de titel naar Marcus Burghardt. Het was de eerste keer dat de 33-jarige renner van BORA-hansgrohe, ploeggenoot van de Sagan-broers, de beste van zijn land was. Hij hield in Chemnitz zijn medevluchter Emanuel Buchmann achter zich. John Degenkolb finishte 43 seconden later als derde.



,,Blij met de winst van mijn broer Juraj'', twitterde Peter Sagan. ,,Nu gaan we ons richten op de Tour.''