Katoesja steekt stokje voor pensioen 'Purito' Rodriguez

Met een vijfde plek in Rio de Janeiro leek het laatste hoofdstuk van het wielerboek van Rodriguez geschreven. ,,Het was de bedoeling om na de Spelen te stoppen met wielrennen, maar mijn contract bij Katoesja loopt nog tot eind dit jaar door", legt de 37-jarige renner uit aan AFP.



Lombardije

,,Als de ploeg me verplicht om de koersen die nog op de kalender staan te rijden, dan heb ik geen andere keuze dan terug op mijn fiets te stappen en deel te nemen. Of ik dat nu leuk vind of niet." De ploeg zou Rodriguez ook nog in kunnen zetten voor onder meer Milaan-Turijn, de Ronde van Piemonte, de Ronde van Lombardije en de Abu Dhabi Tour.



,,Dat klopt, hij zal die races rijden", bevestigde Katoesja-woordvoerder Philippe Maertens aan CyclingTips. ,,Hij heeft niet veel trainingen nodig om een hoog niveau te bereiken. Ik hoop dat hij ons nog kan verrassen."